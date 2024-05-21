Мінфін залучив 10,5 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 21 травня залучило до держбюджету понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,05% вдалось залучити 1,64 млрд грн.

А від продажу ОВДП з терміном обігу 1,8 року надійшло 3,1 млрд грн під 16,07% річних.

Реклама:

При цьому розміщення паперів із терміном обігу понад три роки під 16,93% річних принесло держбюджету 3,1 млрд грн.

Також Мінфін розмістив облігації, номіновані в євро, на 60 млн з терміном погашення в 1 рік і ставкою 3,23%.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 14 травня залучило до держбюджету понад 11,5 млрд грн.

Економічна правда