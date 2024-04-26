НБУ знизив тарифи на видачу готівки

Нацбанк переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки НБУ установив такі диференційовані тарифи за послуги:

1) з видачі готівки гривні:

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0,20% від суми виданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);

0,40% від суми виданої готівки – банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

0,15% від суми зданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

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0,10% від суми зданої готівки – на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) – нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 1 липня 2024 року – з цього дня діятимуть нові тарифи, пояснили в регуляторі.

Також Нацбанк переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.

Економічна правда