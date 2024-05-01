Закон о мобилизации, изменения в ПДД и перерасчет пенсий: что изменится в Украине с 1 мая

В мае вступает в силу закон о мобилизации. Один из пунктов касается изъятия автомобилей у граждан на нужды вооруженных сил.

Также изменения касаются ПДД. Они приблизят украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

ЭП рассказывает более подробно, что изменилось для украинцев в мае 2024 года.

Мобилизация транспортных средств

18 мая вступит в силу закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает возможность изъятия автомобилей у граждан на нужды вооруженных сил. Эта норма не новая, она содержится и в нынешнем законодательстве.

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Однако появилось больше уточнений, как будет работать мобилизация транспортных средств.

Прежде всего, изымать авто могут у тех украинцев, у которых более одного транспортного средства. Перед этим должны провести оценку рыночной стоимости автомобиля и будут забирать тот, который больше подходит для оборонных нужд.

Если у человека есть только один автомобиль, его не будут изымать. Также транспорт не будет изымать, если он является "единственным источником обеспечения существования человека".

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Транспортное средство запрещено отправлять в другой регион или за пределы Украины. То есть, если авто, к примеру, изъяли в Киевской области, его нельзя отправлять в Днепропетровскую область – и наоборот.

Детальнее о том, как будет работать алгоритм изъятия авто у граждан для нужд ВСУ, можно почитать в материале ЭП.

Изменения в Правила дорожного движения

Еще в октябре 2023 года Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения, в частности, касаются проезда вне населенного пункта.

Ранее водители вне населенных пунктов должны были включать во время движения дневные ходовые огни с 1 октября по 1 мая. Теперь соблюдать эту норму нужно круглый год в любое время суток.

При отсутствии в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, нужно включать ближний свет фар.

Наказание за это нарушение ПДД осталось неизменным – штраф от 425 до 510 гривен.

Возвращение Интерсити в Одессу

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Кроме этого, на пасхальный викенд УЗ увеличила предложение мест из Киева во Львов – между городами вместо скоростного поезда Hyundai будет курсировать двухэтажная Skoda.

Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев – Львов на 4 и 5 мая.

Обновление в Электронном кабинете плательщика

С 1 мая 2024 года в Электронном кабинете плательщика станет доступно получение Выписки по состоянию расчетов, начиная с 2013 года за каждый год отдельно и в разрезе налогов, сборов, платежей, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для получения выписки нужно создать "Запрос о получении выписки о состоянии расчетов с бюджетами и целевыми фондами по данным органов ГНС".

Также на сайте появится отдельный функционал для плательщиков, имеющих налоговый долг на день подачи запроса о получении выписки.

Если налогоплательщик в запросе, который подается через Электронный кабинет, указывает на отметку о необходимости подписи Выписки о состоянии расчетов, то на такой документ накладывается квалифицированная электронная подпись руководителя структурного подразделения экономического анализа.

Перерасчет пенсий

В мае части пенсионеров произведут перерасчет пенсий. Пенсии возрастут для людей старше 70 лет, если размер их выплат ниже 10 340,35 грн.

Какие надбавки предусмотрены:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам от 80 лет – 570 гривен.

Такие компенсационные выплаты устанавливаются с даты достижения возраста 70, 75 или 80 лет независимо от вида пенсии и продолжительности страхового стажа.

Прибавка к пенсии осуществляется автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

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Назначение субсидий

С 1 мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон для большинства получателей назначат автоматически – до 30 апреля 2025 года.

В то же время, есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

На следующий сезон жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Если заявление на субсидию подать после начала неотапливаемого сезона, выплаты будут начисляться с месяца представления документов, но не раньше.

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Обновленные тарифы от НБУ

Национальный банк Украины пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги регистрации и лицензирования небанковских учреждений. Они будут действовать с 1 мая 2024 года.

Посмотреть тарифы по вопросам регистрации и лицензирования небанковских учреждений можно здесь.

Экономическая правда