В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів: у Держспецзв’язку назвали причину
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів.
Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.
"Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій", – йдеться у повідомленні.
За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.
CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:
- перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;
- запровадити необхідні політики та механізми захисту.
Нагадаємо:
Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що росіяни почали використовувати нові методи у кібератаках проти українських військових.