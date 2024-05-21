В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів: у Держспецзв’язку назвали причину 

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку.

"Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій", – йдеться у повідомленні.

За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

Реклама:

CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:

перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;

запровадити необхідні політики та механізми захисту.

Нагадаємо:

Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що росіяни почали використовувати нові методи у кібератаках проти українських військових.

Реклама: