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В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів: у Держспецзв’язку назвали причину 

Вівторок, 21 травня 2024, 20:25 - Анастасія Дячкіна

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку. 

"Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій", – йдеться у повідомленні. 

За даними CERT-UA, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

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CERT-UA закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема:

  • перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації;
  • запровадити необхідні політики та механізми захисту.

Нагадаємо: 

Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що росіяни почали використовувати нові методи у кібератаках проти українських військових. 

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кібератака шахрайство
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Економічна правда
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