Міненерго готує рішення про "посильний тариф" на електрику для населення

Міністерство енегетики наразі продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення, остаточного рішення ще немає.

Про це в ефірі телемарафонузаявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише "Укрінформ".

"Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи", - заявив Колісник.

За його словами, незначне підвищення тарифів на світло для населення минулого року дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

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"Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян допускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергогалузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.