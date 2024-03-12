У Раді хочуть створити "клуб білого бізнесу": що передбачає законопроєкт
У Верховній Раді розробили законопроєкт про так званий "клуб білого бізнесу", суть якого полягає в наданні переваг підприємствам, які відповідають критеріям щодо сплати податків.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
"Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу. Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу", - написав депутат.
Проєкт закону пропонує розширити поняття "податковий ризик" та запровадити термін "комплаєнс (управління податковими ризиками)"; запровадити Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв.
Згідно з законопроєктом, ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Зроблено в Україні" заявив про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.