У Раді хочуть створити "клуб білого бізнесу": що передбачає законопроєкт

У Верховній Раді розробили законопроєкт про так званий "клуб білого бізнесу", суть якого полягає в наданні переваг підприємствам, які відповідають критеріям щодо сплати податків.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

"Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу. Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу", - написав депутат.

Проєкт закону пропонує розширити поняття "податковий ризик" та запровадити термін "комплаєнс (управління податковими ризиками)"; запровадити Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

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До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв.

Згідно з законопроєктом, ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

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мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Зроблено в Україні" заявив про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.