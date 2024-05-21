Німеччина передала українським енергетикам вже понад 1,4 тисячі тонн гумдопомоги

фото: Міненерго

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Галущенко подякував Німеччині за підтримку, яка надається Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема 107 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1400 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

"Зараз ми фокусуємося більше на можливості використання обладнання зі старих, зокрема виведених з експлуатації, станцій наших партнерів. На цьому тижні наша команда працює саме в Німеччині і досліджує, які станції і яке устаткування може бути використане. Це той шлях, який дає можливість швидко відновлюватись. Адже наразі ситуація в енергосистемі критично складна, тому дуже важливо ухвалювати швидкі рішення", – розповів міністр.

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Анналена Бербок запевнила, що Німеччина продовжить допомогу українському енергосектору, зокрема комунікуватиме серед партнерів необхідність посилення української ППО, яка може ефективно захищати енергооб’єкти.

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