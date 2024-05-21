Через масові відключення світла на Розетці зріс попит на кабелі та адаптери
На сайті онлайн-ритейлера Rozetka у квітні зросли продажі кабелів та адаптерів.
Про це йдеться в пресрелізі компанії, пише LIGA.net.
У Rozetka пояснюють це нещодавніми відключеннями світла, що збільшило попит на різноманітні кабелі-перехідники.
У квітні українці найбільше купували товари з таких категорій:
· Корм для кішок
· Кабелі та адаптери
· Пральні засоби
· Чохли для мобільних телефонів
· Кава
"Порівняно з березнем, пральні засоби поступилися своїм другим місцем саме кабелям", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо:
Через масові відключення електроенергії у "Епіцентрі" попит на зарядні станції протягом тижня зріс більш ніж у вісім разів.
Економічна правда