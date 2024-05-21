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Через масові відключення світла на Розетці зріс попит на кабелі та адаптери

Вівторок, 21 травня 2024, 19:25 - Віктор Волокіта

На сайті онлайн-ритейлера Rozetka у квітні зросли продажі кабелів та адаптерів. 

Про це йдеться в пресрелізі компанії, пише LIGA.net.

У Rozetka пояснюють це нещодавніми відключеннями світла, що збільшило попит на різноманітні кабелі-перехідники.

У квітні українці найбільше купували товари з таких категорій:
· Корм для кішок
· Кабелі та адаптери
· Пральні засоби
· Чохли для мобільних телефонів
· Кава

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"Порівняно з березнем, пральні засоби поступилися своїм другим місцем саме кабелям", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо

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Через масові відключення електроенергії у "Епіцентрі" попит на зарядні станції протягом тижня зріс більш ніж у вісім разів.

Економічна правда

електроенергія війна
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