Через масові відключення світла на Розетці зріс попит на кабелі та адаптери

На сайті онлайн-ритейлера Rozetka у квітні зросли продажі кабелів та адаптерів.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, пише LIGA.net.

У Rozetka пояснюють це нещодавніми відключеннями світла, що збільшило попит на різноманітні кабелі-перехідники.

У квітні українці найбільше купували товари з таких категорій:

· Корм для кішок

· Кабелі та адаптери

· Пральні засоби

· Чохли для мобільних телефонів

· Кава

Реклама:

"Порівняно з березнем, пральні засоби поступилися своїм другим місцем саме кабелям", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

Реклама:

Через масові відключення електроенергії у "Епіцентрі" попит на зарядні станції протягом тижня зріс більш ніж у вісім разів.

Економічна правда