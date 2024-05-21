Новини 21 травня: "посильний тариф" на електрику для населення, курс гривні оновив історичний мінімум

Про тариф на електрику. Міністерство енегетики наразі продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення, остаточного рішення ще немає.

Про курс гривні. Національний банку України за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 22 травня, на рівні 39,8052 грн/дол, порівняно із 39,6650 грн/дол у вівторок, 21 травня.

Про відключення світла. 22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

Про конфіскацію прибутків від активів РФ. Рада ЄС 21 травня схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

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Про дрони. "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Ексклюзив ЕП

Raiffeisenbank допомагав путінському олігарху вивести бізнес з-під санкцій. Як не дати Росії розблокувати активи?

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Австрійський банк міг посприяти російському олігарху Олегу Дерипасці вивести активи з-під санкцій, але вчасно зупинився. Такі спроби з боку росіян ще будуть. Як завадити новим схемам розблокування російських активів?

Нема кому сісти за кермо. Автоперевезення пішли на спад через нові правила мобілізації

Як нові правила мобілізації вплинули на експортерів та перевізників і чи можуть отримати бронювання далекобійники?