В "Укртатнафті" сформують незалежну наглядову раду

НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України - єдині акціонери ПАТ "Укртатнафта" - запустили процес формування незалежної наглядової ради підприємства.

Відповідне рішення загальних зборів компанії було ухвалено 21 травня 2024 року, повідомили в "Нафтогазі".

"Ми продовжуємо системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, в яких "Нафтогаз" є акціонером.

Обрання незалежної наглядової ради "Укртатнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - заявив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

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Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.

Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів, додали в "Нафтгозі".

Нагадаємо:

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Акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони у листопаді 2022 року.

Колишнього гендиректора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено директором "Укрнафти" та "Укртатнафти" 8 та 10 листопада 2022 року відповідно.

"Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти" - ці акції не було вилучено.

Група компаній, неформально відома як група "Приват", яку пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій. Решта акцій належала близько 11 000 дрібних акціонерів, серед яких здебільшого - колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом з акціями групи "Приват".

Наразі часткою корпоративних прав "Укртатнафти", яка належала приватним власникам, управляє Міноборони. Решта - 43,05% акцій - компанії належать НАК "Нафтогаз України".

ПАТ "Укрнафта", яка є частиною Групи "Нафтогаз", отримала новообрану наглядову раду, до якої увійшло три незалежні члени та два представники акціонерів - Міністерства оборони України та НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда