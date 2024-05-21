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Кабмін виділив понад 428 мільйонів для компенсації ремонтів за програмою "єВідновлення" 

Вівторок, 21 травня 2024, 18:18 - Анастасія Дячкіна

Кабінет Міністрів виділив понад 428 мільйонів гривень для компенсації громадянам вартості проведених ремонтів за програмою "єВідновлення". 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засідання уряду 

"Сьогодні уряд виділяє з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення". Це кошти для компенсацій громадянам вартості виконаних ремонтів у будинках, які постраждали від війни", – зазначив глава уряду. 

За словами прем'єра, за рік дії програми "єВідновлення" нею скористалися понад 57 тис українців, які отримали від держави більше ніж 11 млрд грн. Зокрема, з них 5,8 млрд грн – це кошти на ремонти та ще 5,6 млрд грн – на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

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Нагадаємо: 

За словами Олени Шуляк, одна з основних причин, чому українцям відмовляють у компенсації за програмою "єВідновлення", – знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.

житло нерухомість інфраструктура Кабмін
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Економічна правда
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