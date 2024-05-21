Кабмін виділив понад 428 мільйонів для компенсації ремонтів за програмою "єВідновлення"
Кабінет Міністрів виділив понад 428 мільйонів гривень для компенсації громадянам вартості проведених ремонтів за програмою "єВідновлення".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засідання уряду
"Сьогодні уряд виділяє з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення". Це кошти для компенсацій громадянам вартості виконаних ремонтів у будинках, які постраждали від війни", – зазначив глава уряду.
За словами прем'єра, за рік дії програми "єВідновлення" нею скористалися понад 57 тис українців, які отримали від держави більше ніж 11 млрд грн. Зокрема, з них 5,8 млрд грн – це кошти на ремонти та ще 5,6 млрд грн – на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.
Нагадаємо:
За словами Олени Шуляк, одна з основних причин, чому українцям відмовляють у компенсації за програмою "єВідновлення", – знищене житло не було внесене у Державний реєстр речових прав.