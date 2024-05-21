Після перевірки БЕБ комунальники розірвали угоду про закупівлю медобладнання за 6 мільйонів

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 6 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерної закупівлі рентгенівської діагностичної системи.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ встановили, що службові особи одного з комунальних підприємств у Київській області оголосили тендери на закупівлю рентгенодіагностичної системи. Посадовці збирались витратити на це майже 6 млн гривень.

Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що вартість закупівлі є значно завищеною. Крім того, на аукціон був заявлений лише один учасник, який і був визнаний переможцем торгів.

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Аналітики Теруправління рекомендували розпоряднику коштів переглянути рішення про закупівлю медичного обладнання.

В результаті замовник розірвав укладений договір з постачальником.

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві виявили столичне підприємство-експортера елітних автотранспортних засобів, що неправомірно сформувало від’ємне значення податку на додану вартість у розмірі 4,7 млн грн.

Економічна правда