З 18 червня у "Резерв+" будуть QR-коди, що дозволять робити офіційний витяг – Міноборони

З 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Наразі інформація, яку бачить військовозобов’язаний про себе з реєстру "Оберіг" у застосунку має інформативний характер, забезпечує відкритість і прозорість державного реєстру "Оберіг"…, аби людина побачила, що про нього знає держава і ТЦК. І якщо щось невірно, могла швидко скорегувати цю інформацію.

Фактично з 18 червня ми плануємо запустити QR-код, завдяки якому посадові особи з ТЦК та Нацполіції можуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати витяг з "Оберегу" і надати такому витягу таку ж юридичну силу як і військово-облікового документу, тобто приписному, чи військовому квитку".

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Передісторія:

Раніше Міноборони повідомило, що сімсот тисяч людей станом на 21 травня оновили свої дані онлайн через застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+".

Також у Міноборони повідомляли, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна буде отримати направлення для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Українська правда