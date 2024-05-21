Мінфін США попередив німецькі банки про наслідки за обхід санкцій проти Росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала керівників німецьких банків активізувати зусилля з дотримання санкцій проти Росії і припинити спроби обійти їх, щоб самим уникнути потенційних санкцій, які можуть перекрити їм доступ до долара.

Про це пише Reuters.

"Росія продовжує закуповувати чутливі товари і розширювати свою здатність виробляти ці товари всередині країни. Ми повинні зберігати пильність і бути більш амбітними.

"Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання законодавства і посилити увагу до спроб Росії ухилитися від нього", - сказала Єллен під час виступу у Франкфурті-на-Майні.

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"У незвично прямому попередженні вона закликала керівників німецьких банків контролювати дотримання санкцій іноземними філіями та дочірніми компаніями і звернутися до іноземних клієнтів банків-кореспондентів з проханням зробити те ж саме, особливо в юрисдикціях з високим рівнем ризику", - пише Reuters.

"Росія відчайдушно прагне отримати критично важливі товари з розвинених країн, таких як Німеччина та США.

Ми повинні залишатися пильними, щоб не допустити можливості для Кремля постачати компоненти для свого ОПК і отримати доступ до наших фінансових систем для цього", - додала Єллен.

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Її попередження Єллен з'явилося невдовзі після того, як Міністерство фінансів США успішно змусило австрійський Raiffeisen Bank, найбільший західний банк у Росії, відмовитися від угоди за участю російського олігарха Олега Дерипаски.

Зрив угоди став черговою невдачею для банку, який зазнає критики за зв'язки з Москвою, що тривають вже понад два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тиск також підкреслив готовність Вашингтона притягати європейські банки до відповідальності за їхні зв'язки з Росією.

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Економічна правда