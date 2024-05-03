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У 2025 році реальна заробітна плата може перевищити довоєнний рівень – НБУ 

П'ятниця, 3 травня 2024, 13:15 - Анастасія Дячкіна

У 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

Такий прогноз опублікував НБУ у своєму Інфляційному звіті

"Через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями", – йдеться у звіті. 

Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи. 

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"Подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств", – кажуть в НБУ. 

Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної заробітної плати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року). 

"Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі", – наголошують у Нацбанку. 

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Нагадаємо: 

Національний банк України прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10–12% у 2025–2026 роках. 

НБУ ринок праці зарплата
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