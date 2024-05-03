НБУ дає шість місяців Getin Holding на продаж Idea Bank

НБУ вимагає від Getin Holding, якому належить Idea Bank, продати 323 млн 72 875 акцій. аналогічну вимогу висунуто власнику Idea Bank Лешеку Чернецькому, від якого вимагають продати 145 318 179 акцій.

Про це йдеться у повідомленні Варшавської фондової біржі.

НБУ встановив термін виконання вимог у 6 місяців від 26 квітня 2024 року.

"Рішення ґрунтується на визнанні НБУ, що до дати його прийняття не було усунуто порушення ділової репутації пана Лешека Чарнецького та Емітента, встановлене рішенням НБУ від 27 березня 2023 року, що виникло внаслідок прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення від 29 вересня 2022 року про початок примусової реструктуризації Getin Noble Bank S.A., анулювання емісійних цінних паперів Getin Noble Bank S.A., застосування до нього інструменту примусової реструктуризації у формі перехідної установи та призначення адміністратора Getin Noble Bank S.A", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію власника "Ідея Банку" компанії Getin Holding S.A. та позбавив її права голосу за акціями в статутному капіталі фінустанови.

Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

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