Alaska Airlines получила от Boeing $160 миллионов компенсации из-за аварии на 737 MAX 9

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Авиакомпания Alaska Air сообщила, что авиаконцерн Boeing в первом квартале выплатил ей около 160 млн долларов в качестве первоначальной компенсации за оторванную в начале года панель-заглушку самолета Boeing 737 MAX 9/

Об этом пишет Reuters.

На этой новости акции Alaska Air выросли на 4.4%.

По данным авиакомпании, полученная сумма равна упущенной прибыли по итогам первого квартала. Alaska Airlines также ожидает дополнительной компенсации от Boeing.

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Компания ожидает убытка на уровне 1,05-1,15 долл на акцию, пишет Reuters.

В ночь на 6 января Boeing 737 MAX 9, принадлежавший авиакомпании Alaska Airlines и вылетевший из Портленда в Онтарио, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Портленда после того, как во время набора высоты у него оторвалась панель-заглушка и произошла разгерметизация салона. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) обнаружило, что на дверях самолета, которые оторвались, не было четырех болтов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9, начало аудит системы контроля качества в компании и запретило Boeing наращивать производство самолетов семейства 737 MAX, пока проблемы в сфере контроля качества не будут устранены.

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В начале марта FAA сообщило, что во время аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи для Boeing 737 MAX, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

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Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда