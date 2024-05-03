Цьогоріч з України виїде ще 200 тисяч українців: коли почнуть повертатися

Цього року очікується відплив зовнішніх мігрантів у 200 тисяч осіб. Втім, за прогнозом НБУ, у 2025-2026 роках до країни повернуться 1,2 мільйона осіб.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів (близько 200 тис. осіб)", - йдеться у повідомленні.

З огляду на подальшу нормалізацію української економіки у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських мігрантів у країнах-реципієнтах очікується формування чистого повернення мігрантів в Україну орієнтовно в кількості 400 тис. осіб.

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У 2026 році цей процес пожвавиться та становитиме, за припущеннями НБУ, 800 тис. осіб. Значною залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, що відображатиметься на поглибленні диспропорцій на ринку праці.

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Нагадаємо:

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З 2021 по 2023 рік робоча сила у віці 15-70 років скоротилася більш ніж на чверть. З основних причин - міграція, демографічні втрати та окупація.