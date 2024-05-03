У першому кварталі ФОП сплатили єдиного податку на 160% більше, ніж торік

За підсумками І кварталу 2024 року фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету понад 13,9 млрд грн єдиного податку, що на 159% більше, ніж за перші три місяці 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За І квартал 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 13,9 млрд гривень – це на 5,17 млрд більше, ніж було в І кварталі 2023-го. Маємо вражаючі темпи росту – 159%", - повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що за минулий рік станом на 1 січня 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 38 млрд грн, на 5,11 млрд грн більше показника 2022 року.

Нагадаємо:

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Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.