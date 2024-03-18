Вартість авіаквитків у США зросла майже на 4% за місяць на тлі проблем Boeing
Вартість авіаквитків у США у період із січня по лютий 2024 року зросла на 3,6% на тлі проблем в американського авіаконцерну Boeing.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що це зростання стало найбільшим місячним зростанням майже за два роки - з травня 2022 року.
При цьому аналітики очікують, що ціни надалі продовжать зростати.
За даними Amex Global Business Travel, авіакомпанії не встигають додавати місця на рейсах між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, щоб задовольнити попит, який зростає, тому у пік літнього сезону ціна на перельоти за цим маршрутом у бізнес-класі зросте на 8,5%.
Вартість квитків на рейси між Сіетлом і Сан-Франциско, за прогнозом агентства, у перше півріччя зростуть на 18% як у бізнес-, так і в економ-класі, а перельоти з Чикаго в Лас Вегас подорожчають на 9,6%.
Як зазначає Bloomberg, через почастішання інцидентів із літаками Boeing і затримок на заводах авіаконцерну перевізники United Airlines, Southwest Airlines і Ryanair почали урізати розклад польотів і шукати альтернативи Boeing 737. Однак літаки головного конкурента Boeing, європейського авіаконцерну Airbus, розпродані до кінця цього десятиліття, тож авіакомпаніям просто нікуди звернутися.
Сам Boeing теж не може дати чіткого прогнозу про те, коли його літаки стануть доступні перевізникам, поки на заводах концерну ведуть перевірки американські авіаційні інспектори. "Усе, що вони кажуть, як і слід було очікувати: "Ми працюємо щосили. Ми шкодуємо про те, що у вас виникли проблеми. Ми робимо все, що в наших силах", - розповів генеральний директор лізингової компанії Air Lease Corp Джон Плюгер.
Представник Boeing у коментарі Bloomberg заявив, що компанія "зосереджена на впровадженні змін, спрямованих на підвищення якості всієї нашої виробничої системи, і приділяє необхідний час для постачання високоякісних літаків, що відповідають усім нормативним вимогам".
Проблема з літаками Boeing з'явилася не цього року, а існує вже багато років, заявив в інтерв'ю Bloomberg Television глава лізингодавця BOC Aviation Ltd Стівен Тауненд. За його словами, знадобиться ще "кілька років, щоб знову надолужити згаяне".
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Нагадаємо:
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.
Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.
Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.
У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.
22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.
Економічна правда