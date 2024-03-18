Вартість авіаквитків у США зросла майже на 4% за місяць на тлі проблем Boeing

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Вартість авіаквитків у США у період із січня по лютий 2024 року зросла на 3,6% на тлі проблем в американського авіаконцерну Boeing.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це зростання стало найбільшим місячним зростанням майже за два роки - з травня 2022 року.

При цьому аналітики очікують, що ціни надалі продовжать зростати.

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За даними Amex Global Business Travel, авіакомпанії не встигають додавати місця на рейсах між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом, щоб задовольнити попит, який зростає, тому у пік літнього сезону ціна на перельоти за цим маршрутом у бізнес-класі зросте на 8,5%.

Вартість квитків на рейси між Сіетлом і Сан-Франциско, за прогнозом агентства, у перше півріччя зростуть на 18% як у бізнес-, так і в економ-класі, а перельоти з Чикаго в Лас Вегас подорожчають на 9,6%.

Як зазначає Bloomberg, через почастішання інцидентів із літаками Boeing і затримок на заводах авіаконцерну перевізники United Airlines, Southwest Airlines і Ryanair почали урізати розклад польотів і шукати альтернативи Boeing 737. Однак літаки головного конкурента Boeing, європейського авіаконцерну Airbus, розпродані до кінця цього десятиліття, тож авіакомпаніям просто нікуди звернутися.

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Сам Boeing теж не може дати чіткого прогнозу про те, коли його літаки стануть доступні перевізникам, поки на заводах концерну ведуть перевірки американські авіаційні інспектори. "Усе, що вони кажуть, як і слід було очікувати: "Ми працюємо щосили. Ми шкодуємо про те, що у вас виникли проблеми. Ми робимо все, що в наших силах", - розповів генеральний директор лізингової компанії Air Lease Corp Джон Плюгер.

Представник Boeing у коментарі Bloomberg заявив, що компанія "зосереджена на впровадженні змін, спрямованих на підвищення якості всієї нашої виробничої системи, і приділяє необхідний час для постачання високоякісних літаків, що відповідають усім нормативним вимогам".

Проблема з літаками Boeing з'явилася не цього року, а існує вже багато років, заявив в інтерв'ю Bloomberg Television глава лізингодавця BOC Aviation Ltd Стівен Тауненд. За його словами, знадобиться ще "кілька років, щоб знову надолужити згаяне".

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.

22 січня Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені.

Економічна правда