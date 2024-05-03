У квітні Україна імпортувала рекордну кількість електроенергії з Європи
П'ятниця, 3 травня 2024, 13:02 -
У квітні Україна імпортувала 225 тис. МВт-г електроенергії, що є найбільшим показником з початку поточного року.
Про це повідомляє пресслужба "Енергетичної компанії України".
Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину.
Також, державний енерготрейдер за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 рази. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ займає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.
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Економічна правда.
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