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У квітні Україна імпортувала рекордну кількість електроенергії з Європи

П'ятниця, 3 травня 2024, 13:02 - Артур Крижний
 
Getty Images

У квітні Україна імпортувала 225 тис. МВт-г електроенергії, що є найбільшим показником з початку поточного року. 

Про це повідомляє пресслужба "Енергетичної компанії України".

Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину.

Також, державний енерготрейдер за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 рази. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ займає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.

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Економічна правда.

енергетика імпорт Україна
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