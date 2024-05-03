Приватбанк продовжив безоплатну доставку карток Новою поштою по Україні та ЄС до кінця року

фото: приватбанк

Приватбанк продовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою Новою поштою по всій Україні та у 13 країнах ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Як повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Щоб замовити нову картку Приватбанку чи перевипустити діючу, потрібно оформити заявку за у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії.

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Нагадаємо:

Українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал", що дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця травня прийматимуть платежі без комісій.

Також Приватбанк запустив публічну версію послуги "Конверти", яка націлена, зокрема, на діяльність волонтерів та благодійників та полегшує керування фінансами.

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