НБУ прогнозує зниження безробіття до 14,2% у  2024 році

Національний банк України прогнозує, що рівень безробіття зменшиться до 14.2% у 2024 році та 10–12% у 2025–2026 роках.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

У звіті сказано, що рівень безробіття все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне за регіонами та галузями відновлення, а відтак – посилення невідповідності потреб працедавців і навичок працівників.

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Нагадаємо:

Міжнародна організація праці (ILO) очікує, що цьогоріч світовий рівень безробіття зросте до 5,2%, головним чином - через зростання безробіття в країнах з розвиненою економікою.