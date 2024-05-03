НБУ прогнозує підвищення податків на 2,5% ВВП

Національний банк України (НБУ) передбачає підвищення податків на 2,5% ВВП у горизонті 2024-2026 років.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2.5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування". - йдеться у повідомленні.

За прогнозом НБУ, це дасть змогу підтримувати видатки значними, зокрема на відбудову та соціальну підтримку, але й скоротити дефіцит бюджету з 20.7% ВВП у 2024 році до 7.5% ВВП у 2026 році.

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Нагадаємо:

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.

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Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт до 13,5% з 26 квітня 2024 року.

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.