Робочої сили в Україні стало менше на чверть: які регіони відчули найбільше

З 2021 по 2023 рік робоча сила у віці 15-70 років скоротилася більш ніж на чверть. З основних причин - міграція, демографічні втрати та окупація.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Так, за оцінками НБУ, робоча сила у віці 15–70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів.

Значну роль (близько 40% від скорочення робочої сили у 2023 році порівняно з 2021 роком) мали демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення (через вірогідні труднощі з пошуком роботи для ВПО, необхідність догляду за іншими членами родини, збільшення кількості пенсіонерів, брак навичок, що затребувані на ринку праці).

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Скорочення участі в робочій силі було широкомасштабним за всіма регіонами в Україні, найвідчутніше – у регіонах з активними бойовими діями.

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