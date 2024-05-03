Raiffeisen Bank влітку почне скорочувати свій бізнес у Росії – глава RBI

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Про це повідомляють РБК та "Комерсант".

"Є очікування, що імплементація розпочнеться у третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо, який ефект це дасть на результати (групи – ЕП) за рік", – заявив Штробль під час конференц-дзвінка з аналітиками.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу в РФ передбачає майже повну зупинку кредитування — банк чекатиме на погашення вже виданих позичок і не видаватиме нових "за кількома винятками".

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При цьому Штробль зазначив, що в RBI вважають продаж російського бізнесу "найшвидшим і найпрозорішим" способом виходу з ринку. Він додав, що за останні два роки група отримала заяви про зацікавленість багатьох російських та іноземних партнерів.

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