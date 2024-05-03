Дефіцит електроенергії коштуватиме 0,6% ВВП у 2024 році - НБУ

Дефіцит електроенергії негативно вплине на зростання реального ВВП України: на 0,6% у 2024 році та 0,5% у 2025 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Від'ємний внесок перегляду оцінок дефіциту е/е в зміну реального ВВП у 2024 році оцінено в 0.6 в. п., а в 2025 році – у 0.5 в.п.", - йдеться у повідомленні.

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