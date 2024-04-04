Ворог вперше атакував СЕС у тилу - "Укренерго"

Російські війська 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам'яті, випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлюваної енергетики", - сказав Кудрицький.

Голова НЕК "Укренерго" уточнив, що йдеться не про атаку в межах зони бойових дій, а саме про удар по тиловій СЕС.

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Також Кудрицький додав, що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає, тому гострого дефіциту в енергосистемі не спостерігається. При цьому відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.

Нагадуємо:

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення.

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