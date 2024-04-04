Враг впервые атаковал СЭС в тылу - "Укрэнерго"

Российские войска 3 апреля впервые прицельно атаковали тыловую солнечную электростанцию.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Вчера враг прицельно атаковал солнечную электростанцию. Это первый, по крайней мере на моей памяти, случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики", - сказал Кудрицкий.

Глава НЭК "Укрэнерго" уточнил, что речь идет не об атаке в пределах зоны боевых действий, а именно об ударе по тыловой СЭС.

Реклама:

Также Кудрицкий добавил, что вследствие потепления общее потребление электроэнергии падает, поэтому острого дефицита в энергосистеме не наблюдается. При этом происходит сезонный рост производства электричества на СЭС.

Напоминаем:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.

Реклама: