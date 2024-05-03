Підсумок тижня: ціни на нафту зазнали найбільших втрат за останні три місяці

Ціни на нафту зросли на перспективі продовження скорочення видобутку країнами ОПЕК+, але у підсумку ціни на нафту зазнали найбільших тижневих втрат за останні три місяці. Нафта марки Brent знизилась на 6,3% за тиждень, а WTI - на 5,6% за тиждень.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи до 83,91 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate за червень зросли на 19 центів, або на 0,3%, до 79,19 долара за барель.

Тим не менш, обидва бенчмарка були на шляху до щотижневих втрат, оскільки інвестори були стурбовані перспективою підвищення процентних ставок на довший термін, що стримує зростання в США, найбільшому світовому споживачеві нафти, і в інших частинах світу.

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"З наближенням сезону відпусток в США, висока інфляція може призвести до того, що споживачі обиратимуть коротші поїздки на період відпусток", - зазначають аналітики ANZ Research у своєму звіті в п'ятницю.

Наразі ринок очікує на економічні дані США та показники майбутньої пропозиції нафти від найбільшого світового виробника.

Цього тижня Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін, а також відзначила нещодавні невтішні високі показники інфляції, які можуть призвести до того, що зниження ставок може затягнутися.

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Геополітичні премії за ризик через війну між Ізраїлем і ХАМАС, які утримували ціни на високому рівні через глобальні ризики поставок, також зменшуються, оскільки Ізраїль і ХАМАС розглядають можливість тимчасового припинення вогню і проводять переговори з міжнародними посередниками.

Економічна правда.