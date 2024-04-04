У Кривому Розі через блекаути почали створювати "невеликі джерела електроенергії" 

Блекаути, що відбуваються через удари росіян по великих електростанціях і мережах, показали, що необхідно створювати місцеві невеликі джерела електроенергії. У Кривому Розі почали роботу з лікарень.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На першому етапі ми забезпечили за рахунок міського бюджету всі заклади охорони здоров’я генераторами. А тепер встановлюємо й сонячні електростанції, впроваджуючи "зелені" технології. Вже встановлено для однієї лікарні, розпочато процес для другої та для двох закладів соціального захисту", – повідомив Вілкул.

Паралельно з цим, для зменшення енерго- та теплоспоживання у Кривому Розі також проводять термомодернізацію будівель бюджетної сфери. У проекті вже беруть участь 36 об'єктів – 17 дитячих садочків, 18 шкіл та один позашкільний заклад. І кількість об'єктів буде зростати.

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"Ми утеплюємо стіни, встановлюємо теплові пункти, нові вікна, замінюємо системи опалення та інше", – наголосив Вілкул.

За його словами, для реалізації цих напрямів місто впроваджує європейський механізм енергосервісу. Він дозволяє робити все вищезазначене не на вартості міського бюджету, а за рахунок інвестицій.

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Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.