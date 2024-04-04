Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Харківщині та Дніпропетровщині 

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", – уточнили у відомстві.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

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"На жаль, через ворожі обстріли є жертви серед енергетиків", – повідомили у Міненерго.

У Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

Також на Сумщині під час бомбардування населеного пункту с. Самотоївка від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", зазначили в Міненерго.

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Нагадаємо:

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.