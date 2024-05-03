Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів військової підтримки щороку – глава МЗС

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters під час неоголошеного візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

Заява Кемерона є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання", – сказав він. "Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", – додав Кемерон.

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Британський також дипломат привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 млрд доларів для України.

"Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні", – сказав міністр.

Кемерон не відповів прямо на запитання, як він ставиться до можливого переобрання лідера республіканців Дональда Трампа на посаду президента США.

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"Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом – ми будемо працювати з тим, хто це буде", – сказав Кемерон.

У січні прем’єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів на 2024 рік.

Під час візиту Сунак і президент Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду, що стала першим таким документом із серії, які Україна укладає з союзниками.

Кемерон також заявив у інтерв'ю, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.

Європейська правда