На межі блекауту: через обстріли ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Запорізька АЕС на межі чергового блекауту. Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

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"Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Через обстріли Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) залишається на одній лінії живлення.

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Раніше, енергетики підʼєднали ЗАЕС до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими окупантами. Вона залишалася на одній лінії електроживлення з 20 лютого.