Акціонери виробника дорогоцінних металів Polymetal схвалили продаж активів у Росії
Четвер, 7 березня 2024, 15:38 -
Акціонери казахстанської компанії Polymetal International схвалили продаж активів найбільшого у Росії виробника срібла – "Мангазея плюс".
Про це повідомила пресслужба компанії.
Акціонери схвалили угоду, оголошену 19 лютого 2024 року. Завершення угоди очікується найближчим часом, йдеться у повідомленні.
За продаж АТ "Поліметал" проголосували 96,7% аукціонерів. Після завершення операції Polymetal Internstional все ще залишиться другим за величиною виробником золота у Казахстані.
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У компанії додали, що угода дасть можливість Компанії зосередитись на бізнесі в Казахстані.
Нагадуємо:
19 лютого виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму 3,69 млрд дол.
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