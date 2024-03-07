Соцмережа X може перестати показувати кількість лайків та репостів під постами 

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У соціальній мережі X (колишній Twitter) може зникнути інформація про кількість лайків та репостів під повідомленнями.

Про це заявив власник компанії Ілон Маск, виступаючи на конференції Morgan Stanley, передає Reuters.

Маск вважає, що інформація про кількість лайків може візуально "захаращувати вміст платформи".

Крім цього під час конференції Маск повідомив, що X протягом кількох місяців розраховує отримати у Каліфорнії та Нью-Йорку ліцензію на грошові перекази.

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Раніше Маск говорив, що у користувачів соцмережі в майбутньому з'явиться можливість переказувати один одному гроші – для запуску функції в США компанія має отримати ліцензії в кожному штаті.

Нагадаємо:

Четверо колишніх керівників Twitter, у тому числі колишній виконавчий директор Параг Агравал, подають позов до Ілона Маска на понад 128 мільйонів доларів вихідної допомоги, яку мільярдер отримав від них, коли купив сайт соціальної мережі.

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