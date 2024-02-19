Polymetal International продає російські активи за 3,7 мільярда доларів

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Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму 3,69 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Polymetal International намагався продати свої російські активи, які потрапили під санкції США в 2023 році у відповідь на російську війну проти України.

У серпні 2023 року компанія змінила реєстрацію з Джерсі (Британські острови) на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі, для полегшення продажу.

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Згідно з угодою, Polymetal International продає свій російський бізнес компанії Mangazeya Plus, що входить до складу Mangazeya Mining російського бізнесмена Сергія Янчукова.

2,21 млрд дол з 3,69 млрд(загальної суми) - чистий борг російського підрозділу "Полиметалл".

Узгоджена сума включає кошти в розмірі 1,48 млрд дол, з яких 1,43 млрд - це дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

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Додаткові 50 млн дол будуть виплачені компанії після завершення угоди.

Polymetal International, яка залишиться другим за величиною виробником золота в Казахстані після завершення угоди, заявила, що має намір використати 1,15 млрд дол з отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупової заборгованості.

Всі платежі будуть здійснені в російських рублях через фінансові установи, що не перебувають під санкціями. Угода вимагає схвалення акціонерів.

Янчуков заявив, що російський бізнес продовжить працювати у звичайному режимі і що управлінська команда на чолі з генеральним директором Сергієм Черкашиним буде збережена.

Компанія розраховує отримати 300 млн дол після сплати податків від угоди, частину з яких він має намір витратити на розвиток проекту Ertis POX в Казахстані.

Polymetal International входить в топ-5 компаній-виробників срібла та топ-10 виробників золота в світі. Компанія котирується на Астанинській міжнародній біржі та Московській фондовій біржі.

Економічна правда





