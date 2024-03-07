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Акционеры производителя драгоценных металлов Polymetal одобрили продажу активов в России

Четверг, 7 марта 2024, 15:38 - Анастасия Жарикова

Акционеры казахстанской компании Polymetal International одобрили продажу активов крупнейшего в России производителя серебра - "Мангазея плюс". 

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акционеры одобрили сделку, объявленную 19 февраля 2024 года. Завершение сделки ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении.

За продажу АО "Полиметалл" проголосовали 96,7% аукционеров. После завершения сделки Polymetal Internstional все еще останется вторым по величине производителем золота в Казахстане.

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В компании добавили, что сделка позволит Компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. 

Напоминаем:

19 февраля производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму 3,69 млрд долл.

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компании Казахстан Россия
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