Чеська CSG веде переговори з "Укроборонпромом" щодо спільного виробництва боєприпасів 

Один із найбільших у Європі виробників зброї Czechoslovak Group пропонує Україні наростити власне виробництво боєприпасів на тлі скорочення західної допомоги.

Про це повідомляє Bloonberg.

За словами власника та головного виконавчого директора Czechoslovak Group Міхала Стрнада, компанія AS хотіла б інвестувати сотні мільйонів євро в Україну, щоб збільшити її потужності з виробництва боєприпасів.

Зазначається, що CSG веде переговори з "Укроборонпром" щодо потенційного спільного підприємства та шукає відповідні місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

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"CSG збільшила виробництво боєприпасів великого калібру на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії більш ніж у 10 разів після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році", – йдеться в повідомленні.

"Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології в Україну. Таким чином ми могли б використати їхні можливості та їхніх людей для збільшення виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", – сказав Стрнад.

Додається, що крім боєприпасів, CSG виготовляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки Т72 для української армії.

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Щоб задовольнити зростаючий глобальний попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії, а наступного місяця планує завершити придбання малого бізнесу боєприпасів американської компанії Vista Outdoor Inc вартістю 1,9 млрд дол.

Нагадаємо:

Європейський союз прагне до 2030 року купувати 50% зброї усередині блоку й співпрацювати з Україною.