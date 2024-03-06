ФДМУ готує до приватизації завод "ПентоПак", конфіскований у грецько-російського олігарха Саввіді

фото: арма

Фонд держмайна готує до приватизації завод "ПентоПак" у Борисполі, який Україна конфіскувала у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді через підтримку російської агресії.

Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, завод пропонує повний цикл виготовлення упаковки для продуктів м’ясопереробної галузі.

"ПентоПак" виготовляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку, використовуючи сучасні технології. Зокрема, якісний друк ультрафіолетовими, водними, спиртовими фарбами, додали у ФДМУ.

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"Їхня продукція використовується не лише в Україні, зокрема, серед таких великих компаній, як "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія", а й в більш ніж тридцяти країнах світу.

Підприємство повністю на ходу, колектив збережений, діяльність прибуткова. У планах - освоїти нові ринки пакувальних матеріалів молочної промисловості, переробки риби, упаковки кормів для тварин", - написав Коваль.

Він нагадав, що Фонд держмайна отримав "ПентоПак" рішенням Вищого антикорупційного суду у лютому цього року. Акції підприємства вже перераховано на рахунок держави.



"Готуємо "ПентоПак" до реалізації. Впевнений - лот буде цікавим для інвесторів. Адже це готовий бізнес, який розвивається в галузі харчової промисловості України", - резюмував Коваль.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі, зокрема, і 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.

Економічна правда