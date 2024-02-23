Готель "Козацький" у центрі Києва виставлять на приватизацію

фото: ФДМУ

Кабмін забрав у Міністерства оборони і передав в управлінння Фонду держмайна для приватизації тризірковий готель "Козацький", який знаходиться в центрі Києва на Майдані Незалежності.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію", - написав Мельничук.

Готель розташований на Майдані Незалежності. Він має 126 номерів, ресторан, кав'ярню, парковку, 5 залів для проведення конференцій та банкетів.

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Будівля готелю була побудована в 1979-1983 роках на місці двоповерхового "будинку Гудовского" (названого на честь фотографа, який орендував другий поверх під фотоательє).

У 2021 році готель отримав менше 1 млн грн чистого прибутку, а у 2022 році отримав понад 8 млн грн збитку.

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Повідомлялось, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

Фонд державного майна оцінив готель "Україна", який планують виставити на приватизацію", у 1,039 мільярда гривень.

Економічна правда