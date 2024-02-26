Фонд держмайна став власником 97,5% акцій ЗАлК, Дерипаска більше не акціонер

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Фонд держмайна (ФДМУ) отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив у Telegram голова ФДМУ Віталій Коваль.

"В управління Фонду перейшла частина акцій заводу, якими мав право розпоряджатися російський олігарх Дерипаска. Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Раніше у Фонді уже були понад 68% акцій цього підприємства. Тож на сьогодні їх - 97,5%", - написав Коваль.

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ЗАлК - єдиний виробник алюмінію в Україні.

Нагадаємо:

У 2006 році кіпрська "Velbay Holdings Ltd." купила в Фонду держмайна 68,01% акцій "ЗАлК", однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У "РусАла" через згаданий кіпрський офшор зосталось 29,54% "ЗАлК".

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У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "РусАл" за знищення "ЗАлК" в інтересах Росії.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через ВАКС в межах санкцій проти Дерипаски.

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Економічна правда