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ФДМУ оцінив готель "Україна" на Майдані Незалежності в понад мільярд: коли планується приватизація

Середа, 21 лютого 2024, 16:48 - Анастасія Жарикова
 
фдму

Фонд державного майна оцінив готель "Україна", який планують виставити на приватизацію", у 1,039 мільярда гривень.

Про це розповів очільник ФДМУ Віталій Коваль в інтерв’ю mind.ua.

"Ми вже завершили процедуру оцінки готелю – це 1,039 млрд грн без ПДВ. Готуємося наразі до аукціону, який плануємо наприкінці літа – можливо, навіть зайдемо у III квартал", - зазначив він.

Коваль відзначив, що готель зараз функціонує краще, ніж рік тому: дещо більша наповнюваність і доходи, у ньому стали активно проходити конференції (не менше 15 заходів на місяць). 

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"Ми хочемо представити цей готель, як цікавий об’єкт, транснаціональним мережам. Інтерес з боку ринку є, у тому числі з боку іноземних операторів, які вже запитують технічну інформацію по ньому. Ба більше, іноземці розглядають цей готель як перспективну "п’ятірку" (на сьогодні він має 4 зірки)", - розповів глава Фонду.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

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