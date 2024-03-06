ФГИУ готовит к приватизации завод "ПентоПак", конфискованный у греческо-российского олигарха Саввиди
Фонд госимущества готовит к приватизации завод "ПентоПак" в Борисполе, который Украина конфисковала у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди из-за поддержки российской агрессии.
Об этом сообщил в Telegram председатель ФГИУ Виталий Коваль.
По его словам, завод предлагает полный цикл изготовления упаковки для продуктов мясоперерабатывающей отрасли.
"ПентоПак" производит многослойную синтетическую термоусадочную оболочку, используя современные технологии. В частности, качественную печать ультрафиолетовыми, водными, спиртовыми красками, добавили в ФГИУ.
"Их продукция используется не только в Украине, в частности, среди таких крупных компаний, как "Рудь", "Глобино", "Мясная гильдия", но и в более чем тридцати странах мира.
Предприятие полностью на ходу, коллектив сохранен, деятельность прибыльная. В планах - освоить новые рынки упаковочных материалов молочной промышленности, переработки рыбы, упаковки кормов для животных", - написал Коваль.
Он напомнил, что Фонд госимущества получил "ПентоПак" решением Высшего антикоррупционного суда в феврале этого года. Акции предприятия уже перечислены на счет государства.
"Готовим "ПентоПак" к реализации. Уверен - лот будет интересным для инвесторов. Ведь это готовый бизнес, который развивается в области пищевой промышленности Украины", - резюмировал Коваль.
Напомним:
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки, в частности, 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.
Экономическая правда