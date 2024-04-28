На 2024 рік в Україні заблоковано понад 2500 сайтів азартних ігор

На квітень 2024 року в Україні розслідують понад 450 кримінальних справ за фактом незаконних азартних ігор, заблокували понад 2500 сайтів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За повідомленням, станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

Офіс генпрокурора також здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній. Наприклад, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд.

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Ведеться досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян Росії, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Нагадаємо:

20 квітня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.

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