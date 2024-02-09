ВАКС конфіскував активи грецько-російського олігарха Саввіді – ЦПК

Іван Саввіді Getty images

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), який підтримував позов.

Зазначається, що рішення ухвалила колегія суддів у складі Олексія Кравчука, Інни Білоус та Євгена Крука.

У Саввіді та його дружини заберуть:

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100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів;

100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Номінальною власницею фірм є дружина Саввіді, але фактично вони належать її чоловіку, додає ЦПК.

Зазначається, що у 2015 році Саввіді публічно вітав окупацію Криму РФ та його так зване "приєднання" до Росії.

Влітку 2023 року проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch заявив, що в Україні досі не конфіскували активи компаній, пов’язаних із 25 олігархами, що обслуговують роботу російського військово-промислового комплексу. Серед них був і Саввіді.

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За даними НАЗК, Саввіді започаткував групу "Агроком": володіє м'ясопереробними та пакувальними заводами, тепличними господарствами та заводом з виробництва газованої води. Він також був депутатом російського парламенту від "Єдиної Росії".

Крім російського, Саввіді також має громадянство Греції: там він, зокрема, володіє портом і футбольним клубом ПАОК.

Економічна правда