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Окупанти заявили про збиття БПЛА біля нафтобази

Неділя, 28 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

За словами місцевої влади, вночі о 3.40 в районі нафтобази міста Людиново сталося "падіння" трьох БПЛА. Постраждалих і руйнувань нібито немає.

Про це повідомляє  Міноборони РФ, губернатор Калузької області Владислав Шапша

Міноборони РФ нарахувало 17 БПЛА, нібито всі збили, з яких: дев'ять - над територією Брянської області, три - над Курською областю, два - над Бєлгородською областю і три - над територією Калузької області.

Українська правда

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війна НПЗ РФ
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