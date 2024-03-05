В Росії став рекордно довгим робочий день

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У 2023 році середня фактична тривалість робочого дня в РФ становила 7,17 години (близько 7 годин і 10 хвилин). Зростання порівняно з попереднім роком становило 4 хвилини.

Про це повідомляє російське РБК із посиланням на дані Росстату.

Видання стверджує, що це максимум за 19 років вимірювань, які доступні на сайті Росстату. Попередній рекорд було встановлено 2019 року (7,15 години), після чого на тлі локдауну і зростання безробіття середнє значення знизилося. У 2021-2022 "відбулося компенсаторне зростання", пише РБК.

Найдовший робочий день зафіксовано у сфері рибництва та рибальства - у середньому, там працювали 8,21 години. Також у лідерах опинилися співробітники турагенцій, працівники сфери видобутку металевих руд, охорони здоров'я та соціальних послуг, а також транспорту, держуправління і забезпечення військової безпеки.

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Опитані виданням експерти вважають, що зростання тривалості робочого дня пов'язане з дефіцитом на ринку праці РФ. У Мінпраці РФ як причину назвали "високе завантаження виробничих потужностей".