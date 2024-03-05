Газовий кардинал Росії: хто стоїть за новою хвилею експортної експансії Кремля

У сучасному світі, де енергоресурси є ключовим фактором економічного розвитку та геополітичного впливу, РФ посідає одне з провідних місць у сфері експорту газу.

В останні роки спостерігається новий виток експортної експансії Кремля, особливо в секторі скрапленого природного газу (СПГ). За її реалізацією стоїть прагнення Москви не просто зміцнити свої енергетичні позиції, а й підтримати геополітичні амбіції, зокрема в контексті гібридної агресії проти ЄС та вторгнення в Україну.

Хто допомагає Кремлю в цій експансії і до чого тут французи?

Хто такий Леонід Міхельсон

Найбільший акціонер та керівник газодобувної компанії "Новатек" і нафтохімічного холдингу "Сибур" народився в 1955 році. Вищу освіту отримав у Самарському інституті нафти і газу, після чого будував газопроводи в Сибіру.

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Після розпаду СРСР брав активну участь у приватизації, що дозволило йому заснувати та розвинути одну з найбільших приватних енергетичних компаній у Росії. Успіх у бізнесі зробив Міхельсона одним з найбагатших підприємців Росії (у 2023 році – четверте місце із статками 21,6 млрд дол) і світі (72 місце).

Під його керівництвом "Новатек" перетворилася з відносно маловідомої компанії на одного з головних гравців на ринку природного газу. Зараз її іноді називають "другим Газпромом" через розміри та вплив у галузі.

З огляду на важливість бізнесу Міхельсона для російської економіки та його зв'язки з політичною елітою після початку великої війни Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Україна наклали на нього санкції. Обмеження стосувалися його здатності вести бізнес на міжнародному рівні та як інструмент тиску на Росію з метою змінити її агресивну зовнішню політику.

Попри це Міхельсон і "Новатек" продовжують розширювати свою діяльність, особливо в Арктиці, що підкреслює важливість додаткових адресних санкцій з боку Європейського Союзу для ефективного стримування російських амбіцій у сфері подальшого застосування експорту газу як геополітичної зброї.

Велике будівництво "Ямал СПГ"

Проєкт "Ямал СПГ", ініційований після анексії Криму та окупації Донбасу у 2014 році, є втіленням співпраці Китаю та Росії в Арктиці. У 2017 році Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) оголосила про участь у проєкті з будівництва великого СПГ-терміналу на Ямалі.

Півострів Ямал, що тягнеться на північ до Полярного кола, покритий снігом 300 днів на рік, а температура там опускається нижче 52 градусів. У перекладі з мови ненців, корінного населення Арктики та Сибіру, Ямал означає "кінець світу".

У реалізації проєкту важливу роль відігравали французькі компанії, зокрема Total Energies, Technip та GTT. Вони постачали технології та обладнання для виробництва скрапленого природного газу, його зберігання і транспортування.

Потужності проєкту "Ямал СПГ" Фото Wikimedia

Попри санкції США проти "Новатеку", "Ямал СПГ" став значним кроком у використанні ресурсів Арктики завдяки багатонаціональній співпраці та лобіюванню російських інтересів у Франції зацікавленими особами.

Зокрема, член правління "Новатеку" Емануель Кіде, який одночасно був президентом Франко-російської торгово-промислової палати, задіяв свій політичний вплив для забезпечення життєздатності проєкту та блокування застосування санкцій проти "Новатеку". У 2016 році він стояв за лобістською кампанією в парламенті Франції, яка допомогла скасувати санкції проти РФ та дозволила Total Energies реалізовувати спільні проєкти з "Новатеком".

Емануель Кіде приймає російську делегацію на чолі із Сергієм Лавровим, 2021 рік Фото Франко-російської торгово-промислової палати

Співпрацюючи з "Новатеком" та інвестуючи в проєкти СПГ в Росії, зокрема в "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ 2", Total Energies ігнорує етичні аспекти. Співробітництво, здійснюване попри санкції та військову агресію, сприяє фінансуванню військових зусиль Росії, підтримує її економіку і дозволяє продовжувати агресію.

Компанія є ключовим гравцем у розвитку російського СПГ-сектору, спонсором та співучасником дій, що суперечать міжнародному праву та принципам гуманності.

"Новатек" як "другий Газпром"

Під керівництвом Міхельсона "Новатек" стала здатною конкурувати навіть з державною корпорацією "Газпром". Основний прорив компанії пов'язаний з активним розвитком проєктів у сфері експорту СПГ, зокрема в співпраці з Total Energies. Це дозволило "Новатеку" не просто диверсифікувати свої експортні потоки, а й значно розширити географію поставок, включаючи Азійсько-Тихоокеанський регіон, де попит на скраплений газ стрімко зростає.

Арктик СПГ 2 Фото arcticspg.ru

Успіх "Новатеку" у сфері СПГ не лише зміцнив позиції компанії на світовому ринку, а й відіграв важливу роль у стратегії Кремля щодо використання енергетичних ресурсів як інструменту геополітичного впливу. Розширення діяльності в Арктиці, зокрема розвиток проєктів "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ 2", є частиною більш широкого плану Росії щодо домінування на цьому ринку.

Однак зараз "Новатек" стикається із значними перешкодами, зокрема через міжнародні санкції, що обмежують доступ до фінансів і технологій. Це змушує компанію шукати альтернативні джерела фінансування та шляхи налагодження співпраці з країнами, що не підтримують санкційний режим проти Росії. Попри це, компанія демонструє здатність адаптуватися до складних умов.

"Новатек" стоїть за амбітними проєктами "Арктик СПГ 2" та "Мурманськ СПГ", які мають стати наріжними каменями в стратегії Росії із зміцнення її позицій на світовому ринку скрапленого природного газу. Перший великий експортний термінал "Ямал СПГ", розташований в екстремальній арктичній зоні, став символом технологічних можливостей та амбіцій Росії, демонструючи здатність країни реалізовувати проєкти в складних кліматичних умовах.

Завдяки цьому проєкту компанія значно розширила обсяги виробництва та експорту СПГ, забезпечивши Росії сильні позиції на міжнародному ринку.

Проєкт "Арктик СПГ 2" націлений на збільшення обсягів виробництва СПГ в регіоні. Він передбачає розробку величезних запасів природного газу на Гирканському газовому родовищі і створення інфраструктури для його видобутку та переробки. Успішний запуск першої черги проєкту має не лише зміцнити експортні можливості Росії, а й посилити її роль у глобальній індустрії СПГ.

Проєкти будівництва СПГ-терміналів є частиною стратегії Росії з освоєння Арктики та використання її ресурсів для економічного розвитку та зміцнення геополітичного впливу. Влітку 2023 року Путін узяв участь у заході, присвяченому виходу першої лінії проєкту "Арктик СПГ 2" Північним морським шляхом з верфі Білокам'янка в Мурманській області до майбутнього виробничого майданчика на півострові Гидан.

"Ці проєкти дозволяють завойовувати частку на світовому ринку СПГ. Є підстави вважати, що "Арктик СПГ 2" буде реалізований вчасно", – сказав Путін.

Залучення Китаю до проєктів "Новатеку", геополітика та санкції

Міхельсон прагне залучити Китай до інвестицій у проєкти "Новатеку", що стратегічно важливо для розширення можливостей з експорту російського СПГ на міжнародні ринки. Співпраця з Пекіном відкриває нові фінансові та логістичні перспективи для компанії, зокрема в проєктах "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ 2".

Таке партнерство сприяє диверсифікації ринків збуту і зміцнює енергетичні зв'язки Росії та Китаю, підкреслюючи глобальний характер енергетичної дипломатії.

Важливість санкцій ЄС проти Міхельсона та "Новатеку" не можна недооцінювати. Це стане кроком до обмеження російських амбіцій у сфері енергетики, зменшення доходів, які можуть іти на підтримку агресивної зовнішньої політики.

Міхельсон перебуває під санкціями Великобританії і включений до закону США про протидію противникам Америки через санкції (CAATSA, 2018 рік, 58-й у списку).

Санкції відіграють ключову роль у стримуванні розширення впливу РФ через енергетичний сектор, спонукаючи до перегляду стратегічних планів та зниження геополітичної напруженості. Розширення російського експорту СПГ несе ризики зміцнення геополітичного впливу Росії, особливо у ЄС. Зростання залежності від російського газу може обмежити здатність країн реагувати на політичні виклики.

Таким чином, важливість санкцій та диверсифікації енергопостачання стає ключовим викликом у забезпеченні енергетичної безпеки та стримуванні агресії. Спроби Росії зміцнити свої позиції на світовому енергетичному ринку через експансію ринків СПГ вимагають відповідальної міжнародної реакції.

Тож запровадження санкцій проти ключових фігур та компаній, таких як Міхельсон і "Новатек", є критичним для стримування російських геополітичних амбіцій та забезпечення глобальної енергетичної безпеки.

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій, Razom We Stand

Олег Савицький, директор з кампаній Razom We Stand