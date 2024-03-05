Один з турецьких терміналів відмовився приймати російську нафту через санкції США

Один із середземноморських нафтових терміналів Туреччини Dortyol більше не прийматиме російський імпорт після отримання рекордних обсягів минулого року на тлі посилення санкцій з боку США.

Про це пише Reuters.

Компанія Global Terminal Services (GTS), яка керує терміналом у південно-східній провінції Хатай Туреччини, заявила, що повідомила своїм клієнтам, що не прийматиме жодних товарів з Росії.

"GTS вирішила розірвати всі можливі зв’язки з російською нафтою та відповідно заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що навіть якщо не буде порушень будь-яких законів, правил чи санкцій, вона не прийматиме жодних продуктів російського походження або будь-яких продуктів, завантажених з Російські порти як додатковий захід до чинних правил санкцій", – повідомили агентству у GTS.

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Також компанія заявила, що всі попередні операції здійснювалися в повній відповідності до санкцій, включаючи обмеження цін G7.

"Новий підхід GTS є додатковим заходом для усунення наслідків діяльності, яка знаходиться поза межами її досяжності та контролю, незважаючи на зусилля щодо дотримання всіх застосовних санкцій", — додала GTS.

За даними аналітичної компанії Kpler, термінал GTS, який імпортує, експортує та зберігає паливо та нафту, отримав 11,74 мільйона барелів російської сирої нафти та палива минулого року.

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Він став сьомим за обсягом імпортним терміналом Туреччини, піднявшись з 10-го місця в 2021 році. Його імпорт російської сирої нафти та палива у 2023 році був приблизно в сім разів більшим, ніж загальний обсяг, отриманий з усіх джерел у 2021 році.

Експорт з терміналу також підскочив у 2023 році, збільшившись майже в п’ять разів порівняно з 2021 роком, приблизно до 24,7 мільйона барелів.

Останній танкер, який розвантажився в Dortyol, прибув 19 лютого, доставивши 511 000 барелів дизельного вантажу з російського балтійського порту Приморськ.

Також GTS заявила, що прийматиме російські вантажі, які були заявлені до заборони наприкінці лютого.

Загальні пункти призначення нафти, що експортується з Дортьола, включали грецькі порти Корінф, Елефсіс і Салоніки, а також центри торгівлі, переробки та зберігання нафти в Північно-Західній Європі Роттердам і Антверпен.

Нагадуємо:

Обсяг поставок з Туреччини до Росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол порівняно з 1 млрд дол за аналогічний період 2023 року.